2019-08-02T15:19:20+03:00
Общество

«Никто, кроме нас!»: топ-8 фото с празднования Дня ВДВ в Ижевске

Праздничные мероприятия прошли 2 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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2 августа в Ижевске прошли праздничные мероприятия, посвященные 89-й годовщине основания Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Все причастные к празднику приняли участие в торжественном митинге в Сквере Победы, возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы и поучаствовали в шествии по городу. Собрали для вас самые яркие фотографии с праздника.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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