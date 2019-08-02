«Никто, кроме нас!»: топ-8 фото с празднования Дня ВДВ в Ижевске
2 августа в Ижевске прошли праздничные мероприятия, посвященные 89-й годовщине основания Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Грачев
Все причастные к празднику приняли участие в торжественном митинге в Сквере Победы, возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы и поучаствовали в шествии по городу. Собрали для вас самые яркие фотографии с праздника.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»