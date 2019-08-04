Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева предложила создать конкурс прыжков

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-04T10:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева предложила создать конкурс прыжков на льду. Она сообщила об этом на своей странице в Инстаграм.

- Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде, во время которого проходит матч всех звёзд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? – задалась вопросом Лиза.

Фигуристка пояснила, что таким образом фигурному катанию удастся привлечь новую аудиторию. И добавила, что если подобного рода мероприятия все-таки будут организованы, то она станет первой, кто согласится в этом участвовать.

Команда девушки смонтировала, как мог бы выглядеть конкурс прыжков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась полная версия программы фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

liza_tuktik Елизавета Туктамышева предложила создать конкурс прыжков на льду

ИСТОЧНИК KP.RU