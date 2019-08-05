2019-08-05T15:02:07+03:00
Общество

Показательные выступления и особенные дети: топ-8 фото с открытия фестиваля иппотерапии

Мероприятие состоялось 3 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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3 августа на ижевском ипподроме прошло уникальное мероприятие – первый фестиваль иппотерапии и оздоровительной езды «ВАЛТАУ» (0+).

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Как передает портал IZHLIFE со ссылкой на руководителя фонда «ВАЛТАУ» Татьяну Сухих, в специальных соревнованиях приняли участие около 25 спортсменов с особенностями здоровья. Это детский церебральный паралич, поражения ЦНС, аутизм, энцефалопатия, задержка развития речи, синдром Дауна, рассеянный склероз, последствия полиомиелита, инсульта, нарушения зрения, слуха.

Собрали для вас небольшой фоторепортаж с мероприятия.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

СПРАВКА «КП»

Иппотерапия - лечебная верховая езда. Основной эффект от лечения достигается именно за счет упражнений, выполняющихся на лошади. Важным условием для исцеления является не только верховая езда, но и просто общение с лошадью, уход за ней.

При лечении используется комплексный подход: человек разогревает и разрабатывает мышцы, сидя верхом на лошади, получает сумасшедший заряд энергии и просто огромное удовольствие от общения с этим животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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