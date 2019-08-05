Ижевчанин делает рисунки с помощью трещин на асфальте

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-05T19:44:08+03:00

Они не только красивые, но и заставляют задуматься

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32-летний художник из Ижевска Дмитрий Коротаев создает невероятные произведения, используя при этом мелки и трещины на асфальте. А все началось с творческого кризиса. Как рассказывает сам Дмитрий, это было зимой 2018-2019 гг., кода тоска по искусству достигла своего пика.

- Тогда придумал себе челлендж – искал в городе какие-нибудь интересные места (табличка, фактура стены и так далее), фотографировал, а дома подбирал снимки из жизни, которые более-менее подходят, имеют визуальную рифму. И заметил, что трещины на асфальте похожи на карту, например, - рассказал Дмитрий.

Фото: vk.com/id190222104

Фото: vk.com/id190222104

Так стали рождаться рисунки которые, к сожалению, совсем недолговечны. Но от того ценнее.

Фото: vk.com/id190222104

Фото: vk.com/id190222104

Фото: vk.com/id190222104

Дмитрий нашел еще один способ выражения собственных идей и мыслей – через старые обои. С помощью рулонов бумаги он делает картины на стенах.

Фото: vk.com/id190222104

Фото: vk.com/id190222104

- Вообще, зачастую выбираю мечта, где бываю регулярно, где иду с работы домой и обратно. Каждый день проходя мимо них, они становятся частью меня, в какой-то момент пересекаются с моими мыслями и может появиться образ, - говорит Дмитрий.

ДОСЬЕ «КП»

Коротаев Дмитрий Геннадьевич, 32 года.

Закончил Удмуртский государственный университет, Институт искусств и дизайна.

Работает графическим дизайнером.

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ИСТОЧНИК KP.RU