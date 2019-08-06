2019-08-06T09:04:03+03:00
Общество

Очередная стихия в Ижевске: поваленные деревья и неработающие светофоры

Публикуем последствия сильного ветра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Владимир СухихФото: Владимир Сухих
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В Ижевске в ночь на 6 августа была гроза, дождь и сильный ветер. Однако стихия прошла не без поваленных деревьев. Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии с деревьями на проезжей части, а также другие последствия грозы и ливня.

Собрали для вас небольшую подборку.

Жители сообщают, что деревья упали на улице Свободы, Ворошилова, Цветочной, проспекте Калашникова. А также сообщили, что не работает светофор на улице на перекресте улиц Ленина и Молодежная.

Кстати, по информации Удмуртского Гидрометцентра, 6 августа температура не поднимается выше +9..+14 градусов, возможны дожди, местами сильные. В среду вероятность дождей останется, но станет чуть теплее до +17 градусов. В четверг, 8 августа, дождей не обещают.

Фото: Роза Шайнурова

Фото: Роза Шайнурова

Фото: Марат Галеев

Фото: Марат Галеев

Фото: Лена Кардопольцева

Фото: Лена Кардопольцева

Как сообщают в группе "Благоустройство Ижевск", службы начали бороться с последствиями ветра.

Фото: Благоустройство Ижевск

Фото: Благоустройство Ижевск

ИСТОЧНИК KP.RU

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