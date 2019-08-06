Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки
Девушка не видит проблемы в поиске локации
Фото: Татьяна Бурмистрова
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Для фотографа из Ижевска нет проблем найти место для съемок. А все потому, что девушки видит прекрасное в самых обычных вещах.
Так, например, если обычный человек видит перила и ступеньки, глаз фотографа уже видит готовый шикарный кадр.
Собрали несколько снимков «Локация» и «Фото в ней».
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
Фото: Татьяна Бурмистрова
ИСТОЧНИК KP.RU
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