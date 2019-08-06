2019-08-06T12:14:14+03:00
Общество

Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки

Девушка не видит проблемы в поиске локации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Татьяна БурмистроваФото: Татьяна Бурмистрова
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Для фотографа из Ижевска нет проблем найти место для съемок. А все потому, что девушки видит прекрасное в самых обычных вещах.

Так, например, если обычный человек видит перила и ступеньки, глаз фотографа уже видит готовый шикарный кадр.

Собрали несколько снимков «Локация» и «Фото в ней».

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

ИСТОЧНИК KP.RU

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