Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-06T12:14:14+03:00

Девушка не видит проблемы в поиске локации

Изменить размер текста: A A

Для фотографа из Ижевска нет проблем найти место для съемок. А все потому, что девушки видит прекрасное в самых обычных вещах.

Так, например, если обычный человек видит перила и ступеньки, глаз фотографа уже видит готовый шикарный кадр.

Собрали несколько снимков «Локация» и «Фото в ней».

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

Фото: Татьяна Бурмистрова

ИСТОЧНИК KP.RU