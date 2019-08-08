Жители Удмуртии пострадали в ДТП под Новороссийском

СЕГОДНЯ 06:13 2019-08-08T06:57:06+03:00

С обрыва упал рейсовый автобус с пассажирами – трое погибли, около 40 человек получили травмы

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Стало известно, что среди пострадавших в жутком ДТП под Новороссийском, есть жители Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные оперативного штаба. Еще пострадали туристы из Краснодарского края и Московской области.

Пока неизвестно, в каком они состоянии и какие травмы получили. Ранее сообщалось, что погибло три человека – жители Челябинска. Около 40 пассажиров (11 из них дети), получили травмы.

Напомним, авария произошла 7 августа в Краснодарском крае. Экскурсионный автобус Hyundai, который принадлежит санаторию «Эллада», столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg. Удар был настолько сильный, что оба транспортных средства упали с обрыва. Уже известны предварительные причины ДТП.

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Появились фото и видео с места крупной аварии под Новороссийском. Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия.

nvrsk_road Видео с места ДТП в Новороссийске

ИСТОЧНИК KP.RU