2019-08-08T06:57:06+03:00
Происшествия

Жители Удмуртии пострадали в ДТП под Новороссийском

С обрыва упал рейсовый автобус с пассажирами – трое погибли, около 40 человек получили травмы
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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Стало известно, что среди пострадавших в жутком ДТП под Новороссийском, есть жители Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные оперативного штаба. Еще пострадали туристы из Краснодарского края и Московской области.

Пока неизвестно, в каком они состоянии и какие травмы получили. Ранее сообщалось, что погибло три человека – жители Челябинска. Около 40 пассажиров (11 из них дети), получили травмы.

Напомним, авария произошла 7 августа в Краснодарском крае. Экскурсионный автобус Hyundai, который принадлежит санаторию «Эллада», столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg. Удар был настолько сильный, что оба транспортных средства упали с обрыва. Уже известны предварительные причины ДТП.

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Появились фото и видео с места крупной аварии под Новороссийском. Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Видео с места ДТП в Новороссийске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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