«Руки - это то, чем мы можем любить и убить»: Фотограф из Ижевска стала автором необычного проекта

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-12T14:07:27+03:00

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Фотограф из Ижевска Анжелика Константинова стала автором необычного проекта «Двое». Это фотографии двух рук – мужской и женской, на которых девушка отразила все грани отношений между людьми.

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

- Очень долгое время я наблюдала за тем, как по прикосновениям рук читаются чувства двух людей друг к другу и именно так меня посетила мысль показать все грани отношений между двумя! На воплощение задумки мне понадобилось три месяца - поиск образов и метафор, обдумывание позиций рук, поиск моделей, съёмка и обработка. Это не проект о руках, это проект о том, как много могут значить прикосновения в отношениях, ведь руки это то, чем мы может хвалить, любить, заботиться, ругать, убивать. Это проект о чувствах, о последствиях, о ситуациях, которые могут происходить... А могут не произойти никогда, - рассказала Анжелика.

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

Впервые ее фотографии появились в профиле инстаграм. А после разлетелись по всем соцсетям и сейчас очень много групп публикуют снимки.

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

- Когда мои работы разлетелись по интернету, я не верила в то, что это правда. Я не то, чтобы не ожидала такой реакции, я даже не предполагала, что проекту будет предана такая огласка, я делала его для себя и ради реализации своей мысли, - поделилась девушка.

Фото: Анжелика Константинова

ИСТОЧНИК KP.RU