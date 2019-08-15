ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Ледовый дворец «Ижсталь» и 50-метровый бассейн могут достроить в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
Власти Удмуртии попросили финансирования у председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
- Мы решили пойти по модели концессии, но когда концессионером выступает акционерное общество, 100% акций которого находятся в собственности Удмуртии. На данный момент по арене «Ижсталь» у нас готова финансовая модель, проведено техническое обследование и мы обращаемся к ВЭБ.РФ с предложением рассмотреть данный проект для финансирования концессии как банковской организации. После мы планируем закончить реконструкцию в 2020 году, - рассказал первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
По плану концессионное соглашение на строительство бассейна должны подписать 19 августа.
- Бассейн – один из самых больших долгостроев, которые есть в Ижевске, с 2013 года. Здесь у нас создана не только финансовая модель, но и подана частная концессионная инициатива. 19 августа мы планируем подписание соглашения по концессии с компанией, которая принадлежит республике. Здесь мы также обращаемся к ВЭБ.РФ с предложением профинансировать данную концессию, - отметил Александр Свинин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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