Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-15T17:24:39+03:00

Мужчина за чье сердце боролись девушки, даже не раздумывал

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15 августа в эфире Первого канала показали выпуск программы «Давай поженимся» (16+) с участием жительницы Удмуртии 36-летней Ангелины. Она пришла побороться за сердце Сергея, которому 44 года, который ведет свободный образ жизни и не хочет работать.

Девушка работает помощником руководителя в иностранной компании. Мечтает жить в деревне и есть домашние овощи.

Ангелина приготовила сюрприз для Сергея: она решила напоить мужчину сыроедческим коктейлем и он помог его приготовить.

В конце программы Сергей не раздумывая выбрал в спутницы Ангелину.

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ИСТОЧНИК KP.RU