Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»
15 августа в эфире Первого канала показали выпуск программы «Давай поженимся» (16+) с участием жительницы Удмуртии 36-летней Ангелины. Она пришла побороться за сердце Сергея, которому 44 года, который ведет свободный образ жизни и не хочет работать.
Девушка работает помощником руководителя в иностранной компании. Мечтает жить в деревне и есть домашние овощи.
Ангелина приготовила сюрприз для Сергея: она решила напоить мужчину сыроедческим коктейлем и он помог его приготовить.
В конце программы Сергей не раздумывая выбрал в спутницы Ангелину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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