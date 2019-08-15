2019-08-15T17:24:39+03:00
Общество

Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»

Мужчина за чье сердце боролись девушки, даже не раздумывал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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15 августа в эфире Первого канала показали выпуск программы «Давай поженимся» (16+) с участием жительницы Удмуртии 36-летней Ангелины. Она пришла побороться за сердце Сергея, которому 44 года, который ведет свободный образ жизни и не хочет работать.

Девушка работает помощником руководителя в иностранной компании. Мечтает жить в деревне и есть домашние овощи.

Ангелина приготовила сюрприз для Сергея: она решила напоить мужчину сыроедческим коктейлем и он помог его приготовить.

В конце программы Сергей не раздумывая выбрал в спутницы Ангелину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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