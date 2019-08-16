2019-08-16T06:29:34+03:00
Звезды

В Удмуртии состоится «Ночь кино»

В акции примет участие 81 площадка
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Удмуртия присоединилась к Всероссийской акции «Ночь кино-2019», призванной поддержать отечественный кинематограф. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, акция будет приурочена к празднованию Дня российского кино.

Всего для участия в празднике по республике заявлена 81 площадка. Это 13 кинотеатров под открытым небом и 68 закрытых площадок - дома культуры, библиотеки, а также парки и музеи.

Показ фильмов начнется 24 августа в 20:00. Ранее Всероссийским голосованием было отобрано три киноленты: «Балканский рубеж» (16+), «Домовой» (6+) и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+).

Кстати, сейчас в Удмуртии работает восемь кинозалов. До конца 2019 года в рамках национального проекта «Культура» обещают открыть еще четыре - в Глазове, Сарапуле, поселках Кизнер и Яр на общую сумму 20 млн. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Капремонт фасадов многоквартирных домов по улице 9-е Января начался в Ижевске (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Ижевске
Пластиковая разметка появилась на одной из дорог Ижевска
По сравнению с прошлым годом, в Удмуртии увеличится количество первоклассников
В Удмуртии снизилась заболеваемость «мышиной лихорадкой»
Реабилитация после черепно-мозговых травм и инсультов: могут ли жители Удмуртии восстановиться полностью
23 школы и детских сада Удмуртии наказали за поборы с родителей
Девушка из Удмуртии нашла пару на программе «Давай поженимся»
В роддоме Ижевска родилась еще одна тройня
У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей
Режим ЧС ввели в Удмуртии с 15 августа
Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе
«Речь не идет об экономии средств»: зампредседателя правительства Удмуртии о закрытии роддома в Малой Пурге
За второй квартал 2019 года численность населения сократилась на 2,9 тысячи человек
Гостем фестиваля «Читай, Ижевск!» станет известный писатель Януш Леон Вишневский
Массовое ДТП произошло на улице Карла Маркса в Ижевске
До конца 2019 года в Удмуртии будет убрано 18 несанкционированных свалок
Знакомство в соцсети для девушки из Ижевска закончилось изнасилованием
Какая погода ждет Ижевск в 2100 году
ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины