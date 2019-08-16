В Удмуртии состоится «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-16T06:29:34+03:00

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Удмуртия присоединилась к Всероссийской акции «Ночь кино-2019», призванной поддержать отечественный кинематограф. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, акция будет приурочена к празднованию Дня российского кино.

Всего для участия в празднике по республике заявлена 81 площадка. Это 13 кинотеатров под открытым небом и 68 закрытых площадок - дома культуры, библиотеки, а также парки и музеи.

Показ фильмов начнется 24 августа в 20:00. Ранее Всероссийским голосованием было отобрано три киноленты: «Балканский рубеж» (16+), «Домовой» (6+) и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+).

Кстати, сейчас в Удмуртии работает восемь кинозалов. До конца 2019 года в рамках национального проекта «Культура» обещают открыть еще четыре - в Глазове, Сарапуле, поселках Кизнер и Яр на общую сумму 20 млн. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU