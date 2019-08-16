2019-08-16T06:52:38+03:00
Здоровье

В Удмуртии снизилась заболеваемость «мышиной лихорадкой»

Но ситуация все равно остается напряженной
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Управление Роспотребнадзора по республике представило свежую статистику заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). В народе это опасное заболевание чаще называют «мышиной лихорадкой», так как возбудителей переносят грузины.

- За 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано 250 случаев (242 взрослых и 8 детей) заболеваний ГЛПС среди жителей региона, что ниже аналогичного периода прошлого года на 12% и не превышает среднемноголетний уровень. Все случаи заболеваний лабораторно подтверждены, - сообщает ведомство.

Тем не менее эпидемиологическая обстановка по заболеваемости в Удмуртии остается напряженной – в республике находится природный очаг «мышиной лихорадки». С начала этого года случаи заболевания регистрировались на 24 административных территориях. Неблагополучие отмечается в Алнашском, Кизнерском, Малопургинском и Завьяловском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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