2019-08-20T19:46:33+03:00
Происшествия

Очевидцы: на перекрестке улиц Ленина и Воровского в Ижевске произошло серьезное ДТП

От столкновения сломалось дерево
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александра БукрееваФото: Александра Букреева
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В Ижевске, 20 августа, во вторник около 20:00 произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Александра Букреева

Фото: Александра Букреева

- ДТП на Ленина. 2 автомобиля. Вроде все живы. Спустя 10 секунд вроде ещё и загорелась, - пишет Владимир

- Перекресток ул. Ленина и Воровского, все службы на месте, - написала Наталья.

Фото: Александра Букреева

Фото: Александра Букреева

Также пользователи сообщают, что есть небольшое затруднение в движении.

Подробности ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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