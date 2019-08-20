Очевидцы: на перекрестке улиц Ленина и Воровского в Ижевске произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-20T19:46:33+03:00

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В Ижевске, 20 августа, во вторник около 20:00 произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Александра Букреева

- ДТП на Ленина. 2 автомобиля. Вроде все живы. Спустя 10 секунд вроде ещё и загорелась, - пишет Владимир

- Перекресток ул. Ленина и Воровского, все службы на месте, - написала Наталья.

Фото: Александра Букреева

Также пользователи сообщают, что есть небольшое затруднение в движении.

Подробности ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU