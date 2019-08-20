Очевидцы: на перекрестке улиц Ленина и Воровского в Ижевске произошло серьезное ДТП
От столкновения сломалось дерево
Фото: Александра Букреева
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В Ижевске, 20 августа, во вторник около 20:00 произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Фото: Александра Букреева
- ДТП на Ленина. 2 автомобиля. Вроде все живы. Спустя 10 секунд вроде ещё и загорелась, - пишет Владимир
- Перекресток ул. Ленина и Воровского, все службы на месте, - написала Наталья.
Фото: Александра Букреева
Также пользователи сообщают, что есть небольшое затруднение в движении.
Подробности ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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