Страшное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-23T19:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

23 августа, в пятницу, около 19:30 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Дорожные новости Ижевска».

Фото: ДНИ

- На улице Новоажимова у завода "Ижсталь" автобус в опору вошел. Люди на асфальте сидят, кто-то в крови, - пишут в группе.

Фото: ДНИ

Фото: Алена Селезнева

- На Новоажимова напротив территории Мечел-материалы автобус 21 врезался в ограждение. Есть пострадавшие, жертв нет, - написали в группе ИГГС.

Фото: Алена Селезнева

Подробности ДТП выясняются.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ДТП пострадало 18 человек, в том числе один ребенок.

- 23 августа в районе 19 часов 05 минут на ул. Новоажимова Ижевска водитель автобуса Нефаз врезался в опору теплотрассы. За рулем был 39-летний мужчина. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. В момент прибытия автомобилей скорой помощи за медицинской помощью обратилось 17 человек, среди которых 6-летний ребенок . Обстоятельства совершения данного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По предварительной версии автобус подрезал легковой автомобиль, уходя от столкновения водитель совершил наезд на опору теплотрассы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/727757" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП в Ижевске с участием автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU