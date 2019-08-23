Страшное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске
23 августа, в пятницу, около 19:30 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Дорожные новости Ижевска».
Фото: ДНИ
- На улице Новоажимова у завода "Ижсталь" автобус в опору вошел. Люди на асфальте сидят, кто-то в крови, - пишут в группе.
Фото: ДНИ
Фото: Алена Селезнева
- На Новоажимова напротив территории Мечел-материалы автобус 21 врезался в ограждение. Есть пострадавшие, жертв нет, - написали в группе ИГГС.
Фото: Алена Селезнева
Подробности ДТП выясняются.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ДТП пострадало 18 человек, в том числе один ребенок.
- 23 августа в районе 19 часов 05 минут на ул. Новоажимова Ижевска водитель автобуса Нефаз врезался в опору теплотрассы. За рулем был 39-летний мужчина. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. В момент прибытия автомобилей скорой помощи за медицинской помощью обратилось 17 человек, среди которых 6-летний ребенок . Обстоятельства совершения данного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По предварительной версии автобус подрезал легковой автомобиль, уходя от столкновения водитель совершил наезд на опору теплотрассы.
Страшное ДТП в Ижевске с участием автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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