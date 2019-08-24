2019-08-24T10:33:18+03:00
Происшествия

Ижевчанин украл с чужой банковской карты более 60 тысяч рублей

Он нашел ее на улице
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

22-летний житель Ижевска был осужден за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

– Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашёл на улице банковскую карту и похитил с неё денежные средства, оплачивая товары в магазинах города посредством терминала дистанционной безналичной оплаты.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 300 часам исправительных работ. Приговор в силу еще не вступил.

«Комсомолка» напоминает, если вы потеряли свою банковскую карту, необходимо как можно быстрее ее заблокировать. Сделать это можно через мобильное приложение, позвонив на горячую линию банка или лично посетив офис.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Пушкинской ремонтируют фасады домов. Фото

- Битва в полной тишине: в Ижевске определили чемпионов России по шахматам

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алина Загитова выложила в сеть ролик, где она кормит уток
Школьник из Ижевска получил письмо от Королевы Великобритании
Фото: на улице Пушкинской в Ижевске ремонтируют фасады домов
Завершился проект «Родники Удмуртии 2019»
Следователи Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом
Страшное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ижевске
Молодежный парламент Удмуртии предложил организовывать личный парад Победы под окнами ветеранов
На Центральной площади в Ижевске демонтировали навес на остановке
Жительница Удмуртии в прямой кишке пронесла в колонию наркотики
Еще один пешеходный переход появится в Ижевске
Партию свежего листового салата сожгли в Удмуртии
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»
За полгода жители Удмуртии потратили на алкоголь 9,1 млрд рублей
В выходные в Удмуртию вновь вернется прохладная погода
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Слишком мило: маленькие жители зоопарка Удмуртии вышли на прогулку
Ижевчанина осудили за использование чужой банковской карты
Потерявшуюся в лесу Удмуртии супружескую пару искали всю ночь
20-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство и грабеж
Автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях
У пенсионерки из Ижевска обманным путем похитили полмиллиона рублей