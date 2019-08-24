Ижевчанин украл с чужой банковской карты более 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-24T10:33:18+03:00

Он нашел ее на улице

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22-летний житель Ижевска был осужден за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

– Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашёл на улице банковскую карту и похитил с неё денежные средства, оплачивая товары в магазинах города посредством терминала дистанционной безналичной оплаты.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к 300 часам исправительных работ. Приговор в силу еще не вступил.

«Комсомолка» напоминает, если вы потеряли свою банковскую карту, необходимо как можно быстрее ее заблокировать. Сделать это можно через мобильное приложение, позвонив на горячую линию банка или лично посетив офис.

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ИСТОЧНИК KP.RU