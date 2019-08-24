В Ижевске начали дополнительно обеззараживать водопроводную воду

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-24T14:58:45+03:00

Это связано с резким ростом заболеваемости энтеровирусными инфекциями

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Режим усиленного обеззараживания водопроводной воды введен в Ижевске с 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Такие меры были предприняты из-за роста заболеваний энтеровирусными инфекциями. За первую половину 2019 года зарегистрировано 55 таких случаев. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Незначительное увеличение интенсивности обеззараживания является профилактической мерой, гарантирует эпидемическую безопасность воды и не оказывает влияния на здоровье жителей, – заявляет муниципалитет.

Тем не менее, жителям по-прежнему рекомендуют отстаивать и кипятить воду перед употреблением.

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ИСТОЧНИК KP.RU