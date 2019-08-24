400 тысяч рублей незаконно получили злоумышленники из Ижевска, представившись безработными

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-24T17:14:51+03:00

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Трое жителей Ижевска в течение двух лет незаконно получали выплаты по безработице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

– Установлено, что обвиняемые путем предоставления ложных и недостоверных сведений на протяжении более 2-х лет незаконно получали пособия по безработице, – поясняет ведомство.

Организатором была жительница Ижевска. Вместе с двумя безработными они подделали трудовые книжки и с ними обратились в центр занятости для получения пособий. Всего мошенники получили выплат более чем на 400 тысяч рублей.

– Судом, в зависимости от роли и степени участия каждого подсудимого, назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы и исправительных работ условно с разными испытательными сроками.

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ИСТОЧНИК KP.RU