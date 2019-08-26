2019-08-26T09:07:23+03:00
Происшествия

Ветерана Великой Отечественной войны из Удмуртии убили в Калужской области

Подозреваемым оказался житель Малоярославца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Калужской областиФото: пресс-служба СУ СК России по Калужской области
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Ветерана Великой Отечественной войны из Удмуртии убили в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

- 20 августа тело убитого 92-летнего ветерана было найдено в своей квартире в городе Малоярославце. По данным следствия, подозреваемый, 34-летний местный житель, страдающий наркозависимотью, знал мужчину. Он пять лет назад ему остеклял балкон. В день убийства мужчина пришел к ветерану и попросил деньги в долг, потерпевший предложил ему 400 рублей, но мужчине было мало, и он избил пожилого человека, - сообщает ведомство.

После избиения, подозреваемый украл 50 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения мужчины.

По данным Рен-ТВ, убитый родился в 1926 году в Удмуртии. Когда началась война, он отправился в Красноуфимск, где проходил обучение в школе снайперской подготовки, после чего его отправили на фронт. Ветеран был награжден орденами Отечественной войны I ст., Славы III ст., медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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