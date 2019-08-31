220 детей пойдут в новый детский сад на улице Баранова в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-31T08:57:45+03:00

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Детский сад «Солнечный город» открыл свои двери для детей и родителей. В официальном открытии 30 октября приняли участие заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко, министр образования и науки республики Светлана Болотникова, а также глава города Олег Бекмеметьев.

- Видели бы вы глаза этих детей, они так радуются новому детскому саду! Ради них мы будем стараться, сейчас ведется строительство детского сада в районе Сельхозвыставки, это еще 116 новых мест, – рассказал глава Ижевска.

В новом трехэтажном здании детского сада каждый день могут комфортно располагаться 220 детей. Также внутри находится современный развивающий комплекс STEM-образования. Он направлен на развитие интеллектуальных способностей ребят.

Напомним, строительство детского сада началось еще в 2013 году. Но спустя три года объект был законсервирован из-за недостаточного финансирования. В январе 2018 работы возобновились в рамках нацпроекта «Демография».

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ИСТОЧНИК KP.RU