2019-08-31T10:48:51+03:00
Общество

ГИБДД нашла серьезные нарушения в ижевских автобусах

Среди них есть и неисправности, при которых нельзя эксплуатировать транспорт
Дмитрий Бикин
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске продолжаются проверки городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по Удмуртии. Они начались из-за недавних ДТП с участием автобусов.

- За текущую неделю проведена проверка 49 транспортных средств, выявлено 6 нарушений, – отмечает ведомство.

В качестве основных нарушений, выявленных в ходе проверок, отмечают выпуск и управление автобусами при наличии неисправностей, а также нарушения в проведении медосмотра водителей. Сообщается, что по факту нарушений уже возбуждены уголовные дела.

Напомним, 23 и 28 августа в Ижевске произошли ДТП с автобусами 21 и 22 маршрутов. Суммарно в авариях пострадали 30 человек, в том числе трое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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