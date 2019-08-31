ГИБДД нашла серьезные нарушения в ижевских автобусах
В Ижевске продолжаются проверки городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по Удмуртии. Они начались из-за недавних ДТП с участием автобусов.
- За текущую неделю проведена проверка 49 транспортных средств, выявлено 6 нарушений, – отмечает ведомство.
В качестве основных нарушений, выявленных в ходе проверок, отмечают выпуск и управление автобусами при наличии неисправностей, а также нарушения в проведении медосмотра водителей. Сообщается, что по факту нарушений уже возбуждены уголовные дела.
Напомним, 23 и 28 августа в Ижевске произошли ДТП с автобусами 21 и 22 маршрутов. Суммарно в авариях пострадали 30 человек, в том числе трое детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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