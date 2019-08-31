Для беременных женщин из Малой Пурги выделят места в Ижевских роддомах
29 августа в Малой Пурге местные жители встретились с главой муниципального образования Сергеем Юриным, а также исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгием Щербаком. Встреча была посвящена вопросам разрешения ситуации с закрытием последнего роддома в селе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Удмуртии.
- Отвечая на вопросы, и.о. министра здравоохранения отметил, что в Малопургинской районной больнице сохранится возможность родоразрешения по экстренным показаниям, помимо этого планируется добавить 5 коек в хирургическое отделение больницы, для лечения женщин с патологиями беременности. Решен вопрос с выделением мест в родильных домах Ижевска. Уже сейчас будущие мамы в плановом порядке доставляются в столичные роддома, – отмечает ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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