Для беременных женщин из Малой Пурги выделят места в Ижевских роддомах

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-31T19:50:35+03:00

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29 августа в Малой Пурге местные жители встретились с главой муниципального образования Сергеем Юриным, а также исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгием Щербаком. Встреча была посвящена вопросам разрешения ситуации с закрытием последнего роддома в селе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Удмуртии.

- Отвечая на вопросы, и.о. министра здравоохранения отметил, что в Малопургинской районной больнице сохранится возможность родоразрешения по экстренным показаниям, помимо этого планируется добавить 5 коек в хирургическое отделение больницы, для лечения женщин с патологиями беременности. Решен вопрос с выделением мест в родильных домах Ижевска. Уже сейчас будущие мамы в плановом порядке доставляются в столичные роддома, – отмечает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU