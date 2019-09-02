131 лифт могут заменить в Удмуртии в этом году при финансовой поддержке властей
Собственники жилья в многоквартирных домах смогут возместить часть затрат на замену лифта – средства выделят из городского бюджета. Эту новость сообщил на свой странице в соцсети министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.
Согласно утвержденным правилам предоставления таких субсидий, основным условием возврата денег будет подписанный акт о выполнении работ.
- В ближайшее время начнём приём заявок от подрядчиков, с которыми и будем заключать соглашение на возврат им 14% от стоимости оборудования и работ. 6% исполнителю вернёт город, если говорить про Ижевск, - написал Дмитрий Сурнин.
По словам министра, при такой поддержке в текущем году есть возможность заменить 131 лифт из 2437, отработавших свой срок. Но все зависит от собственников. Для получения субсидий им необходимо провести общедомовое собрание, утвердить перечень работ и их стоимость, а также выбрать подрядчика и оценить, хватает ли на спецсчете денег для замены лифта. Если окажется, что накоплено менее 80% необходимых средств, можно ввести дополнительный взнос на капремонт и войти в программу субсидирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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