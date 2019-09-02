Ижевчане стали чаще жаловаться на работу кальянных
С конца прошлого года жители Ижевска стали активно жаловаться на кальянные, занимающие первые этажи многоквартирных домов. Об этом рассказала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
По статистике Управления, почти 90% обращений, полученных в Удмуртии, принадлежит ижевчанам. Главным образом, людей беспокоит шум от посетителей заведений и запах курительных смесей. Многие жители также задают вопрос, законно ли вообще размещать кальянные в домах.
К сожалению, на сегодняшний день для данной категории заведений отсутствуют специальные санитарные нормы, тем не менее кальянные обязаны соблюдать общие требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
КСТАТИ!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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