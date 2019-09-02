2019-09-02T16:51:24+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Ижевске

Талисманом соревнований выбрали бобра
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: сайт главы и правительства УдмуртииФото: сайт главы и правительства Удмуртии
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Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет впервые пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соревнования состоятся в рамках Года здоровья на базе ледового дворца «Олимпиец». С 1 по 3 ноября Ижевск будет принимать 300 спортсменов из 30 стран, а в целом столицу Удмуртии посетят около тысячи гостей из Германии, Франции, Австрии, Голландии и других стран Европы.

На соревнованиях разыграют 14 комплектов медалей - по семь среди мужчин и женщин.

В качестве талисмана Чемпионата уже выбран представитель удмуртской фауны - речной бобр. Он получил имя Дан.

Кстати, Ижевск – третий город в России, где проводится этот Чемпионат. В 2006 году он состоялся в Москве, а в 2011 - в Тюмени.

Мероприятие организовано при поддержке Федерации дзюдо России и правительства Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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