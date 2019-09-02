Группа из шести человек незаконно вырубала лес в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-02T17:16:35+03:00

Своими действиями они нанесли лесхозу ущерб более чем в 5 млн. рублей

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Об окончании расследования уголовного дела по обвинению шестерых жителей Удмуртии в незаконной добыче леса сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как установило следствие, они были участниками организованной группы, которая в период с декабря 2013 г. по февраль 2016 г. незаконно вырубала ель и пихту на особо охраняемой территории Якшур-Бодьинского района.

Действовала группа по предварительному сговору с сотрудником лесничества. Древесину перевозили на пилораму, принадлежащую организатору группы.

Преступная деятельность лесорубов была пресечена сотрудниками МВД, а техника и инструменты изъяты. Подсчитан общий ущерб, нанесенный лесному хозяйству Удмуртии, он составил 178 куб. м. древесины – в денежном выражении это 5 млн. 435 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU