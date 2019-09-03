2019-09-03T06:02:54+03:00
Общество

Ушел из жизни известный в Удмуртии организатор мероприятий Олег Зорин

Он скончался на 47-м году жизни после тяжелой болезни
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 сентября, город Воткинск и Удмуртия понесли тяжелую утрату. На 47-м году жизни скончался Олег Зорин (26.12.1972 — 01.09.2019) – блестящий организатор и ведущий мероприятий, в последнее время наиболее известный по проекту интеллектуальных игр «МозгоБойня». О печальном событии сообщили соцсети и воткинские СМИ.

В молодости Олег Зорин отдал много сил развитию в республике КВН, создал сборную Воткинска. Впоследствии работал над многими творческими проектами, объединяющими как взрослое поколение, так и молодежь, детей. Благодаря его труду жители Удмуртии встретились со многими звездами эстрадной и классической сцены. Перед своей кончиной Олег Зорин успел принять участие в подготовке Дня города.

Редакция выражает родственникам и близким Олега Зорина глубокие соболезнования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему ижевчане выступают против сноса здания театра им. Короленко? (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сентябре ижевчанам бесплатно раздадут 3 тыс. саженцев деревьев
За текущий год население Удмуртии сократилось более, чем на 3 тыс. человек
Дети республики смогут изучать удмуртский язык по электронным учебникам
Группа из шести человек незаконно вырубала лес в Удмуртии
Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Ижевске
Хулигана, пытавшегося напугать полицейских муляжом гранаты, будут судить в Удмуртии
Три года вместо четырех в будут учиться некоторые дети начальной школы Ижевска
Почему ижевчане выступают против сноса здания театра им. Короленко?
Пенсионерка погибла в Ижевске под колесами «Газели»
Акция в память о жертвах теракта в Беслане пройдет на теплоходе в Ижевске
Выезд на встречную полосу привел к ДТП на одной из автотрасс Удмуртии
Ижевчане стали чаще жаловаться на работу кальянных
Педагога из Ижевска будут судить за половые преступления против детей
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поздравила школьников в эфире Первого канала
131 лифт могут заменить в Удмуртии в этом году при финансовой поддержке властей
Пятилетнего ребенка сбили на Воткинском шоссе в Ижевске
Лето пришло осенью? Синоптики прогнозируют теплую неделю в Ижевске
Больше тысячи родителей привлекли к ответственности за неуплату алиментов в Удмуртии
Ремонт дворов завершается в Ижевске
Ижевчанин создал стикеры для «ВКонтакте»
Бесплатные консультации медиков смогут получить ижевчане до конца года
«Псевдобар» закрыли в Удмуртии
В Ижевске обнаружили подозрительную сумку
«Калина» и «десятка» столкнулись в Ижевске
2 сентября в Ижевске запретят продажу алкоголя
Пропавший в лесах Удмуртии грибник найден живым
Автомобиль перевернулся на одной из дорог Ижевска
Спортсменки из Удмуртии завоевали медали на Первенстве России по велоспорту