Ушел из жизни известный в Удмуртии организатор мероприятий Олег Зорин
В воскресенье, 1 сентября, город Воткинск и Удмуртия понесли тяжелую утрату. На 47-м году жизни скончался Олег Зорин (26.12.1972 — 01.09.2019) – блестящий организатор и ведущий мероприятий, в последнее время наиболее известный по проекту интеллектуальных игр «МозгоБойня». О печальном событии сообщили соцсети и воткинские СМИ.
В молодости Олег Зорин отдал много сил развитию в республике КВН, создал сборную Воткинска. Впоследствии работал над многими творческими проектами, объединяющими как взрослое поколение, так и молодежь, детей. Благодаря его труду жители Удмуртии встретились со многими звездами эстрадной и классической сцены. Перед своей кончиной Олег Зорин успел принять участие в подготовке Дня города.
Редакция выражает родственникам и близким Олега Зорина глубокие соболезнования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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