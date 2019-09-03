Дети республики смогут изучать удмуртский язык по электронным учебникам

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-03T06:48:33+03:00

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Школы республики смогут получить в бесплатное пользование на 2019-2020 учебный год электронные формы учебников по удмуртскому языку и литературе. Об этом рассказал на своем официальном сайте региональный Минобрнауки. Для участия в программе школы должны подать заявку разработчикам электронных учебников.

Сообщается, что электронные формы созданы в дополнение к печатным аналогам. Они позволят обеспечить необходимой литературой больше ребят, кроме того они не увеличивают вес школьного рюкзака.

Кстати, за последнее время школьные библиотеки пополнились 26 наименованиями учебников для начальных классов по удмуртскому, татарскому и марийскому языкам общим тиражом 7942 экземпляра на сумму 3 млн 263 тыс. рублей.

Сейчас учебники по родным языкам для младших классов уже включены в федеральный перечень, учебники для среднего звена проходят федеральную экспертизу, а комплекты для старшеклассников готовятся к этой процедуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU