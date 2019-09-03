В сентябре ижевчанам бесплатно раздадут 3 тыс. саженцев деревьев
22 сентября на центральной площади города пройдет ежегодная акция по раздаче бесплатных деревьев под названием «Миллион деревьев Ижевску». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 10:00 до 14:00 ижевчанам раздадут 3 тыс. саженцев разных пород деревьев, в том числе и сибирского кедра. Также в рамках акции пройдет обучающий мастер-класс по правилам посадки деревьев в городской среде.
Чтобы поддержать движение, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить электронный сертификат, который впоследствии обменивается на дерево. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте администрации Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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