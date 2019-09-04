Почти половина продавцов молочной продукции в Удмуртии торгуют с нарушениями
В 43,6% торговых объектов, продающих молочную продукцию в Удмуртии, выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики. Всего ведомство проверило 149 точек.
Нарушения касаются недавно введенных правил, по которым любая продукция, содержащая заменители молочного жира, должна маркироваться.
- Чтобы потребителю было проще выбрать более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителей молочных жиров, в месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты, и сопровождаться информационной надписью: «Продукты без заменителя молочного жира», - поясняют в ведомстве.
По результатам проверки на 65 объектах это правило не соблюдалось. За нарушение закона «О защите прав потребителей» на владельцев торговых точек наложили штрафы общей суммой 55 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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