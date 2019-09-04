2019-09-04T08:53:04+03:00
Общество

В Удмуртии наградили подростков, спасших из огня пенсионерку

Им вручили благодарности за проявленную отвагу
Дмитрий Бикин
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Фото: пресс-служба администрации Воткинского районаФото: пресс-служба администрации Воткинского района
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2 сентября в школах Воткинского района наградили двух подростков, вытащивших из огня пожилую женщину. Благодарности от главы района им вручили на линейках, приуроченных к Дню знаний.

Напомним, 26 августа в деревне Гавриловка загорелся жилой дом. В нем находилась 87-летняя бабушка, которая не может самостоятельно передвигаться. Два парня вытащили ее из огня на руках до приезда пожарных, после чего попытались самостоятельно потушить пожар.

Кстати, ранее «Комсомолка» пообщалась с мамой одного из героев и выяснила подробности произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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