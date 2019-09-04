Целая картинная галерея появилась в подъезде дома в Ижевске
В доме по улице Автономной (Ленинский район) в Ижевске появилась целая картинная галерея! В последнем подъезде многоквартирного дома на стенах красуются рисунки, видимо, местных жителей.
Фото: Максим Сергеев
Они не только закрывают синие скучные стены, но и притягивают взгляд, заставляя пристально себя рассматривать.
Фото: Максим Сергеев
Есть в галерее портреты карандашом, красками, пейзажи, натюрморты, мультипликация.
Фото: Максим Сергеев
Будем надеяться, что такая красота продержится очень и очень долго.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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