Целая картинная галерея появилась в подъезде дома в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-04T10:14:04+03:00

Там есть профессиональные картины и милые детские рисунки

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В доме по улице Автономной (Ленинский район) в Ижевске появилась целая картинная галерея! В последнем подъезде многоквартирного дома на стенах красуются рисунки, видимо, местных жителей.

Фото: Максим Сергеев

Они не только закрывают синие скучные стены, но и притягивают взгляд, заставляя пристально себя рассматривать.

Фото: Максим Сергеев

Есть в галерее портреты карандашом, красками, пейзажи, натюрморты, мультипликация.

Фото: Максим Сергеев

Будем надеяться, что такая красота продержится очень и очень долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU