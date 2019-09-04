2019-09-04T10:58:37+03:00
Дом. Семья

Рысята из Ижевска переехали в зоопарк Омской области

Сейчас малышам придумывают имена
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/bol_zooФото: vk.com/bol_zoo
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Дети сибирской рыси, которые родились в Ижевске, переехали в Большереченский зоопарк Омской области. Малыши чувствуют себя хорошо, сейчас осваиваются в новом доме. И всем желающим предлагают придумать для них имена.

Кстати, не так давно мы рассказывали про пополнения, которые произошли в зоопарке Ижевска. Там появились рысята, мини-пиги, козочки, морские котики и много других милых созданий.

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Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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