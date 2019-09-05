Что ждет хоккейный клуб "Ижсталь" в новом сезоне?
Об этом рассказали представители администрации клуба
Константин Билан на радиоФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Генеральный директор клуба Константин Билан и креативный директор ХК Руслан Ахметзянов рассказали в прямом эфире радио "Комсомольская правда - Ижевск" (107.6 FM, 12+), что ждет клуб в новом сезоне. Представители администрации "Ижстали" рассказали, будут ли реконструировать здание и какие перспективы есть у хоккейной команды в этом году. Прослушать подкаст можно по ссылке.
Что ждет "Ижсталь" в новом сезоне?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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