Что ждет хоккейный клуб "Ижсталь" в новом сезоне?

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-05T18:02:27+03:00

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Генеральный директор клуба Константин Билан и креативный директор ХК Руслан Ахметзянов рассказали в прямом эфире радио "Комсомольская правда - Ижевск" (107.6 FM, 12+), что ждет клуб в новом сезоне. Представители администрации "Ижстали" рассказали, будут ли реконструировать здание и какие перспективы есть у хоккейной команды в этом году. Прослушать подкаст можно по ссылке.

Что ждет "Ижсталь" в новом сезоне? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU