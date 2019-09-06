Нелегальные свалки будут ликвидировать в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-06T08:37:54+03:00

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В Удмуртии запустили онлайн-карту ликвидированных свалок. Теперь на сайте регоператора по обращению отходами «Спецавтохозяйство» каждый житель Удмуртии сможет наблюдать за устранением свалок в режиме реального времени.

– Пока на карте много красных отметок, но с каждым годом зелёных будет больше. После каждой уборки будут подгружаться фотографии «до» и «после», а также добавляться информация по объёмам вывезенного мусора со свалки, - сообщает регоператор.

Регоператор уже ликвидирует нелегальную свалку под деревней Новая Казмаска. Там накопилось 100 тонн строительного мусора и бытовых отходов. Мусор вывозят на полигоны, а потом здесь появятся таблички «Свалка запрещена». Работы начались 3 сентября.

В Удмуртии зарегистрирована 481 несанкционированная свалка. Их общая площадь – 394 га, на них накопилась 1,4 тонн мусора. С помощью карты можно будет оценить масштаб ущерба за предыдущие года, когда в стране не было системы обращения с отходами. За год планируется избавиться от 70 свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU