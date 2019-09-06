2019-09-06T12:39:16+03:00
Политика

Онлайн-трансляция: Януш Вишневский отвечает на вопросы в прямом эфире радио «КП»-Ижевск

Автор бестселлера «Одиночество в Сети» посетил Ижевск
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.starslife.ruФото: www.starslife.ru
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В пятницу, 6 сентября, в Ижевск приехал звезда мировой литературы, автор бестселлера «Одиночество в Сети» Януш Леон Вишневский. Мы не могли упустить такого гостя и пригласили в прямой эфир на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107,6 FM) (12+).

Почему он приехал в столицу Удмуртии? И когда ждать продолжение его самого известного романа? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.

Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06).

Януш Вишневский на радио "Комсомольская Правда"-Ижевск.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06)

ИСТОЧНИК KP.RU

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