2019-09-07T14:29:28+03:00
Общество

До 1 октября облагородят сквер около Центральной мечети в Ижевске

Будет игровой комплекс, освещение, скамейки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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До 1 октября должны благоустроить сквер, который находится около Центральной мечети (ул. Вадима Сивкова,133а) в Ижевске. Пресс-служба города сообщает, что подрядчики сделают освещение, установят 20 скамеек и 20 урн, подготовят асфальтобетонное основание и уложат резиновое противоскользящее покрытие на детской площадке, где появятся игровой комплекс.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

- После завершения основных работ в сквере будут разбиты цветники, высажены деревья (клены, ели, сосны, рябины) и кустарники (сирени, спиреи, туи, пузыреплодники), - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Выполнение строительно-монтажных работ оценивается в 4,493 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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