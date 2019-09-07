«Родная однерка»: Жители Ижевска оказались довольны общественным транспортом

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-07T13:34:43+03:00

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru решили оценить качество общественного транспорта в 200 городах России. Для этого они опросили более 90 тысяч человек. И просили поставить «оценку» транспорту от 1 до 10.

В результате, Ижевск занял почетное пятое место с показателем 7,7 из 10 возможных. Такие показатели получились у транспорта в Обнинске, Ейске, Москве, Череповце и Ноябрьске. При этом средний показатель по стране – 6,6 баллов.

Лучше всего транспорт налажен в Тюмени (8,2 балла) и Северске (8). А вот в конце рейтинга - Шахты и Каменск-Шахтинский (Ростовская область) и Киселевск (Кемеровская область). Они набрали в народном голосовании по 4,2 балла.

Кстати! Еще несколько городов Удмуртии «засветились» в списке: Сарапул – 22 место (7,4 балла), Глазов – 132 (6,5), Воткинск – 149 место (6,3).

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ИСТОЧНИК KP.RU