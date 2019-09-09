Альтернативная математика: в Ижевске появился новый арт-объект

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-09T12:04:39+03:00

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Новый арт-объект появился в Ижевске в субботу, 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации «ВКонтакте».

На этот раз преобразилась стена ЦТП Удмуртских коммунальных систем по ул. Молодежная 3А. Работой руководил художник и дизайнер Денис Башев.

Фото: vk.com/press_izh

Рисунок выполнен в стиле стрит-арт. Он достаточно прост: нехитрое, математически неверное, но наполненное социальным смыслом уравнение: 1 + 1 = 1.

- Здесь есть о чем задуматься, - объяснил Денис Башев. - Есть много значений. Одно из них - очень важно, чтобы у людей были разные точки зрения на одни и те же вещи, даже если это кажется неизменным и незыблемым. Нужно уметь принимать людей, даже если они думают или считают по-другому, не так принято большинством.

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ИСТОЧНИК KP.RU