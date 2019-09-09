2019-09-09T10:37:11+03:00
Общество

Расписание движения теплоходов изменилось в Ижевске

Стоимость билетов остается прежней
Екатерина АРДАШЕВА
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Экскурсионные рейсы и рейсы здоровья продолжатсяЭкскурсионные рейсы и рейсы здоровья продолжатсяФото: Диля Ахмадишина
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С понедельника, 9 сентября, меняется расписание движения теплоходов по городскому водохранилищу. Об этом сообщают «ВКонтакте» «Теплоходы Ижевска».

В понедельник, вторник и среду будут осуществляться регулярные рейсы в 11:20, 13:40 и 16:00.

В четверг регулярные рейсы пойдут в 11:20 и 13:40, в 16:00 экскурсионно-развлекательный рейс.

В пятницу рейс здоровья отправляется в 09:00. В 11:20 и 13:40 уходят регулярные рейсы, в 16:00 - экскурсионно-развлекательный рейс.

В выходные регулярные рейсы будут организованы в 09:00, 11:20 и 13:40, в 16:00 - экскурсионно-развлекательный рейс.

Стоимость билетов остается прежней: взрослый билет на регулярные рейсы - 130 рублей в одну сторону, на развлекательно-экскурсионные рейсы - 300 рублей. Дети до 7 лет - бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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