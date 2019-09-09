2019-09-09T09:44:42+03:00
Происшествия

Лже-сотрудники банков обманули двух ижевчан

Мужчинам пообещали выплатить премию за пользование картой
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сразу два жителя Ижевска стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Сначала в дежурную часть обратился 33-летний мужчина, у которого злоумышленники похитили со счета 11 900 рублей. Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Мошенник сообщил, что ижевчанину положена премия за пользование банковской картой. Чтобы ее получить, нужно всего лишь назвать номер карточки и сообщить код, который придет в СМС. Потерпевший последовал указаниям и лишился денег.

В тот же день в полицию обратился еще один житель Ижевска. Аналогичным способом с его счета списали 12 000 рублей.

В том и другом случае возбуждено уголовное дело. Полиция работает над раскрытием преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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