2019-09-09T11:46:30+03:00
Происшествия

ГИБДД прокомментировала смерть пешехода на трассе в Удмуртии

Ранее очевидцы сообщили, что от удара грузовика человека буквально разорвало
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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ДТП со смертельным исходом произошло в Завьяловском районе Удмуртии в субботу, 7 сентября. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, около 23:20 на 155 километре дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга», 54-летний водитель грузового автомобиля «Даф» с полуприцепом, сбил пешехода – 57-летненго мужчину.

Судя по фотоматериалам, грузовик двигался на приличной скорости. Пешеход погиб на месте – человека буквально разорвало от удара.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, и на его одежде не было никаких светоотражающих элементов. Водитель попросту не увидел человека в темноте.

Сейчас ведется расследование. Не исключено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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