20 сентября будет тренировка «Русских Витязей» в небе над Ижевском

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-09T13:00:56+03:00

Жителей просят не переживать и спокойно относиться к громким звукам

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 сентября, пилотажная группа «Русские Витязи» проведет тренировку в небе над Ижевском. Напомним, что она выступает 21 сентября над акваторией пруда.

Пока точно неизвестно время тренировки. Но жителей просят не паниковать и не беспокоится из-за громких звуков над головой.

На счет самого выступления известно, что оно будет с 14:00 до 14:20. Свое мастерство пилоты покажут на четырех истребителях Су-30СМ. С земли ведущий будет комментировать выступление для собравшихся зрителей. Пока рассматривают две точки, где будет комментатор: либо на Центральной площади, либо у Монумента дружбы народов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Загитова откатала чисто, Туктамышевой не удался новый каскад: как прошли контрольные прокаты для фигуристок из Удмуртии (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU