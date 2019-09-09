2019-09-09T13:00:56+03:00
Общество

20 сентября будет тренировка «Русских Витязей» в небе над Ижевском

Жителей просят не переживать и спокойно относиться к громким звукам
Ирина БУРЦЕВА
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«Русские Витязи» над Ижевском«Русские Витязи» над ИжевскомФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В пятницу, 20 сентября, пилотажная группа «Русские Витязи» проведет тренировку в небе над Ижевском. Напомним, что она выступает 21 сентября над акваторией пруда.

Пока точно неизвестно время тренировки. Но жителей просят не паниковать и не беспокоится из-за громких звуков над головой.

На счет самого выступления известно, что оно будет с 14:00 до 14:20. Свое мастерство пилоты покажут на четырех истребителях Су-30СМ. С земли ведущий будет комментировать выступление для собравшихся зрителей. Пока рассматривают две точки, где будет комментатор: либо на Центральной площади, либо у Монумента дружбы народов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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