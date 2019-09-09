Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-09T13:50:53+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло крупное ДТП. О подробностях сообщил 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Днем, около 15:08, на 208 километре автодороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от М-7 Волга» 29-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», направлявшийся в сторону Ижевска, решил пойти на обгон в запрещенном месте. Не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Митсубиси», под управлением 49-летнего мужчины.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель и 30-летняя пассажирка «Тойоты» погибли от полученных травм. Водитель «Митсубиси» был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что водитель «Тойоты» не был пристегнут ремнем безопасности, есть вероятность, он был пьян. Кроме того, шины автомобиля оказались зимними, поэтому сцепление транспортного средства с дорогой было минимальным.

Сейчас по факту происшествия ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU