Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-09T14:37:17+03:00

С так называемыми геоглифами до сих пор связано множество загадок

Изменить размер текста: A A

Новое подразделение компании ZALA AERO концерна «Калашников» приступило к работе с заказчиками из Перу. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Беспилотные летательный аппараты удмуртского производства уже обследовали южноамериканское плато Наска, знаменитое своими гигантскими рисунками, так называемыми геоглифами. Происхождение их до конца неизвестно, их все еще изучают исследователи.

Фото: vk.com/kalashnikovgrp

Геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При помощи беспилотника ZALA получены фото - и видеоматериалы высокого разрешения. В настоящий момент они уже переданы заказчику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала свою новую произвольную программу (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU