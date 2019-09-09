2019-09-09T14:37:17+03:00
Наука

Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска

С так называемыми геоглифами до сих пор связано множество загадок
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото kalashnikovgroup.ruФото kalashnikovgroup.ru
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Новое подразделение компании ZALA AERO концерна «Калашников» приступило к работе с заказчиками из Перу. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Беспилотные летательный аппараты удмуртского производства уже обследовали южноамериканское плато Наска, знаменитое своими гигантскими рисунками, так называемыми геоглифами. Происхождение их до конца неизвестно, их все еще изучают исследователи.

Фото: vk.com/kalashnikovgrp

Фото: vk.com/kalashnikovgrp

Геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При помощи беспилотника ZALA получены фото - и видеоматериалы высокого разрешения. В настоящий момент они уже переданы заказчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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