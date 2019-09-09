Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска
Новое подразделение компании ZALA AERO концерна «Калашников» приступило к работе с заказчиками из Перу. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Беспилотные летательный аппараты удмуртского производства уже обследовали южноамериканское плато Наска, знаменитое своими гигантскими рисунками, так называемыми геоглифами. Происхождение их до конца неизвестно, их все еще изучают исследователи.
Фото: vk.com/kalashnikovgrp
Геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
При помощи беспилотника ZALA получены фото - и видеоматериалы высокого разрешения. В настоящий момент они уже переданы заказчику.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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