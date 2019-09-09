С 10 сентября улицу Берша в Ижевске перекроют
Со вторника, 10 сентября, движение транспорта по ул. Архитектора П. П. Берша будет ограничено. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации. Оно подписано главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.
Улицу закроют не сразу, а поэтапно:
- с 10 по 19 сентября - участок от заезда к дому №6 по ул. Берша до заезда к гаражному кооперативу «Луч»;
- с 20 по 24 сентября - участок от заезда к гаражному кооперативу «Луч» до заезда к дому №32 по ул. Берша;
- с 25 по 29 сентября - участок от заезда к дому №32 по ул. Берша до ул. Союзной.
До конца месяца водителям придется икать пути объезда, но автомобилистов изначально предупреждали о возможных ограничениях во время ремонта.
В этом году улица Берша попала в список ремонта по итогам народного голосования. Планировалось уложить асфальт, обустроить тротуары, провести озеленение и установить светофор на перекрестке с улицей Сабурова. Общая стоимость контракта 110 млн руб. Первоначально работы планировалось завершить к 15 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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