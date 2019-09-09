2019-09-09T17:51:55+03:00
Недвижимость

С 10 сентября улицу Берша в Ижевске перекроют

В связи с ремонтными работами движения не будет до конца месяца
Екатерина АРДАШЕВАБобров Игорь
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Со вторника, 10 сентября, движение транспорта по ул. Архитектора П. П. Берша будет ограничено. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации. Оно подписано главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

Улицу закроют не сразу, а поэтапно:

- с 10 по 19 сентября - участок от заезда к дому №6 по ул. Берша до заезда к гаражному кооперативу «Луч»;

- с 20 по 24 сентября - участок от заезда к гаражному кооперативу «Луч» до заезда к дому №32 по ул. Берша;

- с 25 по 29 сентября - участок от заезда к дому №32 по ул. Берша до ул. Союзной.

До конца месяца водителям придется икать пути объезда, но автомобилистов изначально предупреждали о возможных ограничениях во время ремонта.

В этом году улица Берша попала в список ремонта по итогам народного голосования. Планировалось уложить асфальт, обустроить тротуары, провести озеленение и установить светофор на перекрестке с улицей Сабурова. Общая стоимость контракта 110 млн руб. Первоначально работы планировалось завершить к 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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