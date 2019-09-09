В Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-09T18:09:23+03:00

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В понедельник, 9 сентября, новым замминистра здравоохранения Удмуртии назначили Марию Галееву. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, она уже приступила к исполнению своих обязанностей.

Известно, что родилась Мария Галеева в Ижевске и окончила государственную медицинскую академию с отличием по специальности «Лечебное дело». До 2012 года работала терапевтом в ГКБ № 2, а затем перешла в Министерство здравоохранения Удмуртии на должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению.

Также Мария Галеева является победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Удмуртской Республики-2015».

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ИСТОЧНИК KP.RU