Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-09T18:24:03+03:00

Мужчину напугали том, что его деньги пытаются похитить со счета

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Очередной жертвой телефонных мошенников стал 54-летний житель Ижевска. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину напугал звонок неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка.

Ижевчанину сообщили, что с его карты пытаются снять деньги и посоветовали перевести все имеющиеся средства на указанный счет «для сохранности». Доверчивый гражданин сразу же выполнил указания, «подарив» таким образом, злоумышленникам 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU