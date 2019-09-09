Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей
Очередной жертвой телефонных мошенников стал 54-летний житель Ижевска. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину напугал звонок неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка.
Ижевчанину сообщили, что с его карты пытаются снять деньги и посоветовали перевести все имеющиеся средства на указанный счет «для сохранности». Доверчивый гражданин сразу же выполнил указания, «подарив» таким образом, злоумышленникам 500 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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