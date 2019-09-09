На четырех улицах Ижевска появятся новые светофоры
Эта мера позволит повысить безопасность дорожного движения на сложных участках автодорог
Фото: архив КП
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В четырех точках Ижевска скоро появятся новые светофоры. Об этом сообщила городская администрация. По мнению властей, светофорное регулирование значительно повысит безопасность перекрестков и других сложных участков дорог.
Светофоры появятся:
- На перекрестке улиц 9-ая Подлесная – Металлистов;
- На перекрестке улиц Дзержинского – Строителей;
- На перекрестке улиц 9-е Января – Дзержинского;
- По ул. Первомайская у дома 58А.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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