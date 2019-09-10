2019-09-10T07:44:23+03:00
Общество

Школьники из Удмуртии победили на Кубке мира по шашкам

Соревнования прошли в Италии
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба министерства образования республикиФото: пресс-служба министерства образования республики
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Школьники из Удмуртии (Малая Пурга) победили на Кубке мира по международным шашкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Соревнования прошли с 5 по 8 сентября в Италии. Нашу республику представляли: Волков Максим, Возняков Кирилл, Моторин Елизар. Ребята одержали уверенную победу в классике и в блиц-игре. Тем самым они завоевали два кубка.

Фото: пресс-служба министерства образования республики

Фото: пресс-служба министерства образования республики

Напомним, что возможность участвовать в соревнованиях на Кубке мира у школьников из Малой Пурги появилась благодаря отличным результатам на первенстве России по стоклеточным шашкам, Всероссийских соревнованиях по русским шашкам и отборочном командном турнире на Первом Кубке мира по стоклеточным шашкам среди учеников начальных классов образовательных учреждений России. Тогда команда Малопургинской сельской гимназии заняла 1-е место на отборочных соревнованиях и получила путевку от России на Первый Кубок мира по международным шашкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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