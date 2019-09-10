Установили личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Стала известна личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Им оказался ученый Альберт Разин. Как сообщил его приятель, который тоже участвовал в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.
Что известно о самоподжоге у здания Госсовета Удмуртии?
- Мы пришли с утра и депутатам раздали письма - обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло примерно 10-15 минут, повернулся, а тут уже все горит, - рассказывает приятель пострадавшего Петр.
По информации от регионального министерства здравоохранения, мужчина получил практически 100% ожогов тела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мужчина поджег себя около здания Госсовета, сообщают очевидцы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»