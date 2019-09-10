Установили личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-10T15:28:40+03:00

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Стала известна личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Им оказался ученый Альберт Разин. Как сообщил его приятель, который тоже участвовал в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.

Что известно о самоподжоге у здания Госсовета Удмуртии? 00:00 00:00

- Мы пришли с утра и депутатам раздали письма - обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло примерно 10-15 минут, повернулся, а тут уже все горит, - рассказывает приятель пострадавшего Петр.

По информации от регионального министерства здравоохранения, мужчина получил практически 100% ожогов тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU