2019-09-10T15:28:40+03:00
Происшествия

Установили личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

У него обожжено практически 100% тела
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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Стала известна личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Им оказался ученый Альберт Разин. Как сообщил его приятель, который тоже участвовал в пикете у здания, Альберт Алексеевич выдвигал требования к депутатам.

Что известно о самоподжоге у здания Госсовета Удмуртии?

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- Мы пришли с утра и депутатам раздали письма - обращения. Он стоял с плакатами. Разговаривали с ним, потом он ушел отдохнуть. Прошло примерно 10-15 минут, повернулся, а тут уже все горит, - рассказывает приятель пострадавшего Петр.

По информации от регионального министерства здравоохранения, мужчина получил практически 100% ожогов тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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